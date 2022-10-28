Tribün liderlerine kadro ve maaş müjdesi Tribün liderlerine kadro ve maaş müjdesi

Çorum FK, yarın 12.hafta maçında konuk olacağı Tarsus İdmanyurdu ile tarihinde beşinci kez karşılaşacak. 
İki takım daha önce 2017-2018 ve 2019-2020 Sezonlarında aynı grupta yer aldı. 2017-2018 sezonunun 9.haftasında, Tarsus’ta oynanan maç 1-1 biterken, 26.haftada Çorum’da oynanan maç ise 0-0 sona erdi.
2019-2020 Sezonunda ise yine 9.haftada karşılaşan iki takım, bu kez Çorum’da kozlarını paylaştı. Taraflar yine gol bulamadı ve karşılaşma başladığı gibi 0-0 berabere sona erdi.
Sezonun ikinci yarısında, yine 26.haftada karşı karşıya gelen tarafların mücadelesinde bu kez gülen taraf Mersin ekibi oldu. Tarsus, ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı ve iki takım arasındaki rekabette tek galibiyeti alan taraf oldu.
(Hüseyin AŞKIN)
 