Çorum FK, yarın 12.hafta maçında konuk olacağı Tarsus İdmanyurdu ile tarihinde beşinci kez karşılaşacak.

İki takım daha önce 2017-2018 ve 2019-2020 Sezonlarında aynı grupta yer aldı. 2017-2018 sezonunun 9.haftasında, Tarsus’ta oynanan maç 1-1 biterken, 26.haftada Çorum’da oynanan maç ise 0-0 sona erdi.

2019-2020 Sezonunda ise yine 9.haftada karşılaşan iki takım, bu kez Çorum’da kozlarını paylaştı. Taraflar yine gol bulamadı ve karşılaşma başladığı gibi 0-0 berabere sona erdi.

Sezonun ikinci yarısında, yine 26.haftada karşı karşıya gelen tarafların mücadelesinde bu kez gülen taraf Mersin ekibi oldu. Tarsus, ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı ve iki takım arasındaki rekabette tek galibiyeti alan taraf oldu.

(Hüseyin AŞKIN)

