Çorum FK, Pazar günü 12.hafta maçında konuk olacağı Tarsus İdmanyurdu ile tarihinde beşinci kez karşılaşacak. Daha önce oynanan 4 maçın üçü berabere biterken, bir maçı Mersin temsilcisi kazandı.

İki takım daha önce 2017-18 sezonunda aynı grupta yer aldılar. 9.haftada Tarsus’ta oynanan maçta Çorum FK 84.dakikada Abuzer Gaffar Toplu’nun golüyle 1-0 öne geçerken, Tarsus İdmanyurdu 90+4.dakikada Ali Sinan Gayla ile beraberliği sağladı ve karşılaşma 1-1 tamamlandı.

26.haftada Çorum’da oynanan maç ise 0-0 bitti.

Çorum FK ile Tarsus İdmanyurdu, 2019-2020 Sezonunda da aynı grupta rakip oldu. İlginçtir, ilk karşılaşmaları yine 9.haftada oldu. Çorum’da oynanan maçta taraflar yine gol bulamadı ve karşılaşma başladığı gibi 0-0 berabere sonuçlandı.

Sezonun ikinci yarısında, yine 26.haftada karşı karşıya gelen tarafların mücadelesinde bu kez gülen taraf Mersin ekibi oldu. 1 Mart 2020 tarihinde, Tarsus İlçe Stadı’nda oynanan maçı ev sahibi ekip 66.dakikada Ali Yavuz Kol ile 73 ve 90+1.dakikalarda da Artun Akçakın’ın golleriyle 3-0 kazandı.

(Hüseyin AŞKIN)

