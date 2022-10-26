Amed Sportif Faaliyetler ve Esenler Erokspor yenilgilerinden sonra geçtiğimiz Pazar günü de evinde Ankaraspor’a kaybederek 8.sıraya kadar gerileyen Çorum FK, 1 günlük iznin ardından dün yaptığı idmanla Tarsus İdmanyurdu mesaisine başladı.

Teknik direktör Mert Nobre nezaretinde, Tesisler 1 No’lu Saha’da, saat 17.00’de başlayan antrenmana, sakatlığı süren Burak Çalık’ın katılmadığı, idmanın yenileme çalışması şeklinde geçtiği belirtildi.

Çorum FK bugün yapacağı antrenmanla Tarsus İdmanyurdu maçının hazırlıklarına devam edecek.

(Rıfat KARA)

