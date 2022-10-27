Tarsus İdmanyurdu, yapılan olağanüstü genel kurul sonrası göreve gelen yeni yönetimi nezaretindeki ilk maçını Pazar günü Çorum FK ile oynayacak. Yeni yönetime galibiyet hediye etmek isteyen Mersin ekibi, dün yaptığı antrenmanla Çorum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.

İlçe Stadı’nda yapılan antrenman öncesinde teknik direktör Serdar Bozkurt’un, futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdiği belirtilirken, Çorum FK maçının önemine vurgu yaptığı ve sahadan 3 puanla ayrılıp, şampiyonluk yarışında zirveden kopmamaları gerektiğini anlattığı bildirildi.

Toplantının ardından ısınma ile başlayan antrenmanın, dar alanda pas çalışmasının ardından Çorum FK maçının taktiğini içeren oyun şeklinde geçtiği kaydedildi.

Sakatlığı bulunan Volkan Altunsoy’un takımdan ayrı düz koşu yaptığı da belirtildi.

(Hüseyin AŞKIN)

