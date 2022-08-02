Çorum'un Sungurlu ilçesinde ayçiçeklerinin açmasıyla tarlalar sarıya boyandı. İlçede devlet desteğiyle ilkbaharda yağlık ayçiçeği dikildi.

Güzelliğiyle tarlaları süsleyen ayçiçekleri Sungurlu’da üreticiyi sevindirdi. Çiftçilere sağlanan devlet desteğiyle üretimi yüzde 30 artan ayçiçeği, yağlık ve çerezlik olarak piyasada talep görüyor. Kuraklığa dayanıklı olma özelliğiyle üreticiyi sıkıntıya sokmayan ayçiçeğinde bu yıl oldukça yüksek verim bekleniyor.

Tarlaları sarıya boyayan ayçiçeği tarlaları ilçede bereketin yeni rengi oldu. Ayçiçeği, eylül ayı başında çiftçiler tarafından hasat edilecek. Hasadın ardından kurutulan ve hazır hale gelen ayçiçeği işletmecilere yağlık ve çerezlik olmak üzere satılacak.

AYÇİÇEĞİ EKİMİ HAKKINDA

ÇİFTÇİLER BİLGİLENDİRİLMİŞTİ

Sungurlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, köylere giderek yağlık ayçiçeği ekimi hakkında çiftçileri bilgilendirmişti. Yetkililer eğitim çalışmaları kapsamında yağlık ayçiçeği ekimi hasadı hakkında bilgi alışverişinde bulunarak, sunumlar yapmıştı.

(Haber Merkezi)