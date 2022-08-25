Tarım-GFE'de (2015=100), 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %7,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre %81,07, bir önceki yılın aynı ayına göre %134,96 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,89 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde %4,57, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde %8,33 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde %72,30, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde %145,32 artış gerçekleşti. (Haber Merkezi)

