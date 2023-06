Türkiye’de 2 milyon 520 bin 567 çiftçiye 11 kalemde destekleme ödemesinin yapıldığını kaydeden AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, “Afet bölgesindeki çiftçimize 3,4 milyar TL, diğer illerimizdeki çiftçimize 10,4 milyar TL, Çorum’umuzda çiftçimize 319 milyon 560 bin 921 TL’lik olmak üzere tarımsal destek ödemelerini hesaplara aktardık” dedi.

“ÇİFTÇİMİZİN YANINDAYIZ”

Türkiye genelinde toplam 13,8 milyar TL destekleme ödemelerini hesaplara yatırıldığını belirten Milletvekili Ceylan; “Mazot Gübre Desteği 312.423.000 TL, Kaba Yem Bitkileri Desteği 3.680.232 TL, Sürü Büyütme Desteği 2.758.600 TL, Hastalıktan Ari İşletme Desteği 660.000 TL, Su Ürünleri Desteği olarak 39.089 TL. ödeme yapılacaktır” diye konuştu.

Deprem bölgesindeki çiftçilere her türlü desteğin sağlanacağına da vurgu yapan Milletvekili Ceylan, her zaman ve her şartlarda çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

