ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 1.200 adet sözleşmeli personel alımı yapılacak. Tercihler ÖSYM Başkanlığınca 16-20 Aralık 2022 tarihleri arasında alınacak.

ÖSYM tarafından yerleştirmesi yapılacak sözleşmeli personelin unvan bazında dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Ziraat Mühendisi: 167

Veteriner Hekim: 107

Gıda Mühendisi: 14

Su Ürünleri Mühendisi: 4

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi: 1

Harita Mühendisi: 7

Avukat: 7

Diğer Teknik Personel (Kimyager): 3

Sağlık Teknikeri: 1

Ziraat Teknisyeni: 1

Orman Muhafaza Memuru: 48

Büro Personeli: 304

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 267

Destek Personeli (Şoför): 68

Destek Personeli (Temizlik Görevlisi): 201



İlan metnini görüntülemek için tıklayınız.