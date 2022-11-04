AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Ticaret Borsası Meclis Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Akaydın, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Şahin, Ali Alıcı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Sadettin Ünlü, Tuna Eser, Meclis Üyeleri Murat Longa ve Sadık Tan’ı misafir etti.

Ticaret Borsası’nın yapılan olağan genel kurulunda yeniden göreve seçilen Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Meclis Başkanı Yılmaz Kaya ve yönetimini kutlayan Ceylan, Türkiye’de ve Çorum’da tarım ve hayvan sektörüne verilen desteklerle ilgili bilgiler verdi.

“ÇİFTÇİLER VERİMLİ BİR YIL GEÇİRDİ”

Milletvekili Ceylan, Çorum’un son 5 yılda tarım ve hayvancılıkta konuşulan ve örnek gösterilen bir il haline geldiğini belirterek, “Çiftçimiz her üründe bu sene verimli bir yıl geçirdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bundan önce olduğu gibi bundan sonra da çiftçimizin yanında olacağı” ifadelerini kullandı.

Çiftçilere mazot ve gübre desteklerinin 2023 yılı Mart ayında ödemeye başlanacağını dile getiren Ceylan, “Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olarak, hububat üreten çiftçilerimize 2022 yılı dönemine ait mazot ve gübre desteklerini 2023 Mart ayı yerine bu yıl içinde ödemeye başlayacağız. Çiftçilerimize yaptığımız mazot ve gübre destekleme sistemimizi değiştirdik. Ödemelerimizi öne çekiyoruz. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olarak hububat üreten çiftçilerimize 2022 yılı dönemine ait mazot ve gübre desteklerini 2023 Mart ayı yerine bu yıl içinde ödemeye başlayacağız. Mazot ve gübre desteklerinin öne çekilmesiyle çiftçilerimiz ekim döneminde girdi maliyetlerinin altında zorlanmadan üretim yapabilecektir. Ayrıca mazot desteğini ürün bazında yüzde 130 ile yüzde 395, gübre desteğini yüzde 130 ile yüzde 163, sertifikalı tohum kullanım desteğini yüzde 50 ile yüzde 150 arasında değişen oranlarda artırdık. Tabii burada değerli milletvekili arkadaşlarıma çok görev düşüyor. Bunları her zeminde anlatacağız, anlatacaksınız, işleyeceğiz, işleyeceksiniz. Buzağı başına verilen temel desteğimizi 370 liradan 500 liraya yükselttik” diye konuştu.

“ÇİFTÇİLERİMİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Tarımsal destekleme bütçesinin 2002 yılındaki 1,8 milyar lira seviyesinden 30 kat artışla 2022 yılında 34 milyar liraya çıkarıldığını kaydeden Ceylan, ”Geleneksel bitkisel üretimini desteklemek amacıyla verilen sıfır faizli yatırım ve işletme kredisinin üst limitini yüzde 100 artışla 200 bin liraya yükselttik. Bu kredinin yarısı mazot ve gübre alımında kullanılabilecek, üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmaya yönelik dijital dönüşüm hamlelerimize de bu arada devam ediyoruz. Ekim başından itibaren Çiftçi Kayıt Sistemi'ne elektronik devlet kapısından da erişim imkanı sağladık. Üreticilerimiz desteklemeler için tüm başvurularını artık herhangi bir yere gitmeden elektronik devlet üzerinden zahmetsizce yapabiliyor. Ekim başından bugüne toplam 400 binin üzerinde çiftçimiz Çiftçi Kayıt Sistemi belgesini elektronik devlet üzerinden oluşturdu. Geçmişte olduğu gibi çiftçilerimizin her zaman yanında olmaya ve sen üret yeter diyerek çiftçilerimizi ve üretimi desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

15 Temmuz darbe girişiminde işgale direnen TBMM olduğuna dikkat çeken Ceylan, “15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. İstiklal Harbi'nde olduğu gibi, 15 Temmuz’da da işgalciye direnen yine bu meclis olmuştur. Gazi Meclis o gece emperyalizmin maşalarına göğüs gererek 2'nci kez gazi olmuştur. Taştan, topraktan inşa edilen bir binayı milletin kalbi hâline getiren Meclisimizi bunca yıl ayakta tutan bu inançtır. Bu Meclisi Mehmetçik'e kardeş kılan, gazi unvanını kuşanmasına vesile olan bu ruhtur” şeklinde konuştu.

Ceylan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biz Türkiye’yiz. Ne böldürürüz, ne bölebilirler. Ay yıldızlı bayrağımız altında; tek millet, tek devlet, tek vatan şuuru izinde olduğumuzu bütün dünyaya haykırıyoruz. Bu ülkede darbe yapmayı düşünenler artık bir değil, bin defa düşünmek zorunda olacaklar. Aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyoruz. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim kılsın.” (Haber Merkezi)

