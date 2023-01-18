İl Başkanı Ümit Er, beraberinde; Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Başkan Yardımcısı Meftun Karatepe, Merkez İlçe Sekreteri Kemal Kılıç, Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Yusuf Sapancı, İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Kıvanç Azman ve Gençlik Kolları yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Mühürler, Türkayşe, Çalkışla ve Sarılık köylerini ziyaret etti.

Köy halkının sorun ve taleplerini dinleyen İl Başkanı Ümit Er, parti politikaları hakkında bilgi verdi.

Millet İttifakı iktidarında çiftçiye mazotu ÖTV’siz vereceklerini, sulamada kullanılan elektrikte büyük avantajlar sağlayacaklarını bildiren Ümit Er, “üreticimiz tarlasında güneş enerjisiyle elektrik üretip elektrik faturasından kurtulacak. Bunun için çiftçiye gereken desteği vereceğiz” dedi.

Ürün bazlı desteklerin gerçek üreticiye verileceğini, damızlık hayvancılığın koruma altına alınacağını, üreticinin 1.5 kilo süt sattığında karşılığında 1 kilo alabileceğini ifade eden Ümit Er, tarım ve hayvancılık alanında hayata geçirecekleri bazı projeleri şu şekilde özetledi:

“CHP iktidarında çiftçimizin borç yükünü hafifleteceğiz. Kredi, su ve elektrik borçlarının faizini silerek gelirine göre yeniden yapılandıracağız.

Tarımsal üretimde kullanılan mazottan vergi almayacağız.

Çiftçi ürün fiyatını ekmeden önce bilecek. Ürün taban fiyatını bir yıl önce açıklayacağız. Hububat, yağlı tohum, baklagiller gibi belli ürünlerde alım garantisi vereceğiz.

Tarım destekleri ve araçları haczedilmeyecek, desteklerden kesinti yapılmayacak. Hasat döneminde ithalatı yasaklayacağız. Mera alanlarını koruyacak, besiciye açacağız. Ürün paritelerini sürdürebilir seviyeye çıkaracağız. Tarım sektöründe gençler ve kadınlar için teşvik getireceğiz.

Orman köylülerimizi koruyacağız.” (Haber Merkezi)

