Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü Aralık ayı Tarım-ÜFE verisini açıkladı. Buna göre Tarım-ÜFE'de, 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 4,82, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 151,03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 151,03 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 132,18 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,45 azalış, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,03 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 5,37 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,67 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 7,81 artış ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 15,90 artış gerçekleşti.

Yıllık Tarım-ÜFE'ye göre 6 alt grup daha düşük, 6 alt grup daha yüksek değişim gösterirken, aylık Tarım-ÜFE'ye göre 9 alt grup daha düşük, 3 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Aralık 2022'de, endekste kapsanan 86 maddeden, 34 maddenin ortalama fiyatında azalış, 49 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

(Haber Merkezi)

