Gülabibey Mahallesi’nde bir süre önce hizmete açılan Tarım Kredi Market’i gezen AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, alışveriş yapan müşterilerle ve market çalışanları ile görüştü.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Akar, Belediye Meclis Üyeleri Suat Aydoğan ve Bülent Özdoğan ile birlikte vatandaşların market hakkında düşüncelerini alan Ahmet Sami Ceylan, amaçlarının vatandaşların daha uygun fiyatlarla alışveriş yapmalarını sağlamak olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gıda başta olmak üzere birçok ürün ile ilgili fiyatlarını kafalarına göre düzenleyen büyük marketlere karşı fiyat dengesini korumak amacıyla Tarım Kredi Market sayısının artırılması talimatını verdiğini hatırlatan AK Parti Çorum Milletvekili Ceylan, Çorum’da da hemen her mahallede ve caddede Tarım Kredi Marketin şubesinin bulunduğunu ifade etti.

Amaçlarının tarım Kredi market Şube sayısını diğer zincir marketlerle aynı sayıya ulaştırarak fiyatta rekabet edebilir duruma gelmek olduğuna vurgu yapan Milletvekili Ceylan, market sayısının artmasıyla birlikte fiyatlarda da dengenin sağlanacağına dikkat çekti.

Milletvekili Ceylan’a market şubesi açılmasından dolayı teşekkürlerini ileten vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a duacı olduklarını belirttiler.



(Volkan SINAYUÇ)

