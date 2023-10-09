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Başkent Hattuşa ve önemli yerleşim merkezleri Alacahöyük ve Şapinuva ile Çorum’a paha biçilmez tarih hazineleri bırakmış Hititler’in, çok zengin bir mutfağa sahip oldukları da biliniyor.

*** Gazeteci, gezgin, gurme Mehmet Yaşin, Hitit mutfağı ile ilgili yeni bir bilgiyi önceki gün sözcü com tr’deki yazısında paylaştı. Münih Üniversitesi Hititoloji ve Eski Anadolu Dilleri Bölüm Başkanı Prof.Dr. Ahmet Ünal’ın “Anadolu’nun En Eski Yemekleri” adlı kitabından aktarımlar yapan Mehmet Yaşin, tarihte ilk sandviçin, “Sandviç Adası Kontu” değil de Hititler tarafından yapılıp yenildiğini yazdı.

*** Mehmet Yaşin, yazısının “sandviç”le ilgili bölümünde şöyle dedi: “Tabletlerde, kömürde veya tavada kızartılmış etlerin, ekmeğin arasına konularak bir tür sandviç yapıldığı belirtilmekte. Bu da, ilk sandviçin, Sandviç Adası Kontu tarafından değil de, Hititler tarafından yapıldığı konusunda ip uçları sunmakta.”

*** Hititçe metinlerde hamur işlerinin önemli yer tuttuğuna da değinen Yaşin, “Bu metinlerde, 180’den fazla ekmek, makarna, pasta, tatlı, yağlı poğaçadan bahsediliyor” ifadesini kullanıyor.