Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla, AFAD’ın koordinasyonunda ülke çapında başlatılan yardım kampanyasına Çorum da katılacak.

Vali Mustafa Çiftçi’nin başkanlığında yapılan toplantıda, kamu kurum ve kuruluşlarının, STK’ların ve hayırsever Çorum halkının destekleriyle 2 bin adet gıda kolisi ve 500 adet hijyen kolisi gönderilmesi öngörüldü.



Çorum Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün konuya ilişkin açıklaması şöyle: “Haziran ayından beri meydana gelen sel felaketleri sebebiyle zor günler geçiren dost ve kardeş ülke Pakistan, tarihinin en büyük doğal felaketini yaşıyor. Ülkenin yaklaşık üçte birinin sularla kaplandığı felakette binin üzerinde insan hayatını kaybetti. On milyonlarca insan sel ve taşkınlardan etkilendi. 1,1 milyon ev de hasar gördü. Bu zor günlerde Pakistan’a destek olabilmek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile AFAD Başkanlığınca Türkiye genelinde yardım kampanyası başlatıldı.

AFAD Başkanlığı koordinasyonunda, Ulaştırma Bakanlığı Devlet Demiryolları’nın trenleri ile gerçekleştirilen ‘İyilik Trenleri Seferleri’ ve Milli Savunma Bakanlığı’nın nakliye uçakları ile kurulan ‘Hava Köprüsü’ ile dost ve kardeş Pakistan’a yardım malzemesi sevk edilmeye devam edilecek. Aynı zamanda, yerelden çadır ve insani yardım malzemelerinin temini de sürdürülecektir.

Bu bağlamda, Çorum olarak kampanyaya destek olmak üzere Valimiz Mustafa Çiftçi başkanlığında, ilgili kurum müdürleri ve STK temsilcilerinin katılımı ile Valilik toplantı salonunda bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda ilimizden gönderilecek olan ayni yardımların muhteviyatı ve miktarları görüşüldü.

İlimiz kampanyaya, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, STK’larımız ve yardımsever Çorum halkımızın katkılarıyla 2 bin adet gıda kolisi ve 500 adet hijyen kolisi ile destek olacaktır.

Dost ve kardeş ülke Pakistan’a destek olmak isteyen yardımsever vatandaşlarımız aşağıda belirtilmiş olan banka hesap numarasına istediği miktarda bağış yapabilir.

Banka Hesap Numarası:

Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi

TR19 0021 0000 0000 9209 6000 03”

