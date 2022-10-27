Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Kale’nin restorasyonu, çevre düzenlemesi ve kültür yolu ile Hürriyet Meydanı’na bağlanması yönünde çok önemli bir projeyi uygulamaya koymuş, dar arastayı restore ettirmiş, Halkbank binasının yıkılarak meydana katılmasını sağlamıştı. Yine Ziraat Bankası da yıkılarak Ulucami meydana çıkarılacak, restore edilen Velipaşa Hanı’nın önü açılacak.

Metruk haldeki Güpür Hamamı da, tarihi meydanı tamamlayacak çok önemli eserlerden biri olarak Belediye’nin gündemindeydi. Nihayet mülk sahibi ile anlaşılarak hamamın satın alınması sağlandı. Belediye, tarihi hamamı restore ettirerek gün ışığına çıkaracak ve meydanın tarihi yapılarla çevrilmesini tamamlamış olacak.

Güpür Hamamı’nın Osmanlı döneminde, 1436 yılında yapıldığı biliniyor.



(Haber Merkezi)

