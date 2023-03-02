Şehre gelen yerli ve yabancı turist sayısını arttırmak, yeni bir çekim noktası ve turizm güzergâhı oluşturmak, kentte yaşayan ve kenti ziyaret edenlerin tarih ve kültür birikimini ve farkındalığını artırmak amacıyla hazırlanan projenin finansmanı için Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ile önemli bir protokole imza atıldı.

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin tarihi projenin hibe protokolü için Çorum’a geldi. Çorum Belediyesi’nde gerçekleşen imza törenine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve DOKAP yetkilileri katıldı.

Tarihi şehir meydanını kapsayan “Tarihi Kültür Yolu Altyapı İyileştirme Projesi” hibe protokolü kapsamında 9 milyon 630 bin TL’lik toplam proje bedelinin yüzde 70’lik kısmı olan 6 milyon 750 bin TL DOKAP tarafından karşılanacak. Böylece, Çorum Belediyesi 2 milyon 880 bin TL eş finansmanla bu projeyi hayata geçirecek.

AŞGIN’A TEŞEKKÜR

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin imza törenine yaptığı açıklamada, Çorum’un tarihiyle geçmişiyle önemli değerlere sahip bir şehir olduğuna vurgu yaparak “Bu değerlerle ilgili Çorum Belediyesi önemli çalışmalar yürütüyor. Değerlerimizi canlandırıp turizme kazandırmamız lazım.Bu konuda belediye başkanımıza ve proje ekiplerine teşekkür ediyorum. Bu ve bunun gibi projelere desteklerimiz devam edecek.” dedi.

“İLİN TARİHİ DOKUSUNU AYAĞA KALDIRIYORUZ”

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, tarihi kent vizyonu doğrultusunda şehrimizin tarihi yapısının ayağa kaldırılmasına yönelik somut adımlar attıklarını dile getirdi. Kültürel varlıkların Çorum turizmine katkı vermesi ve değer katması için yürütülen çalışmalardan birisinin de tarihi kültür yolu projesi olduğuna dikkat çeken Başkan Aşgın, “DOKAP’ın geçmişte tarihi kültür yolu projesi için çok önemli destekleri oldu kendilerine teşekkür ediyorum. Bunun ikinci aşaması da tarihi şehir meydanı projemiz var” şeklinde konuştu.

Tarihi şehir meydanını 14 bin 500 m2’lik bir alanda yeniden ihya edeceklerini ifade eden Başkan Halil İbrahim Aşgın “Tarihi kültür yolu ile tarihi şehir meydanının birleşmesine yönelik projemizde, yürüyüş yolları, şehrin tarihi ruhuna uygun aydınlatmalar ve tarihi dokuyu ön plana çıkaran kent mobilyalarına kadar DOKAP bize ciddi bir destek vermiş olacak.9 milyon 630 bin TL’lik projenin 6 milyon 750 bin TL’si DOKAP tarafından karşılamış olacak. 2 milyon 880 bin TL’lik eş finansmanda belediyemiz tarafından sağlanacak. Bundan sonra da yapacağımız projelerle şehrimizin tarihi dokusunu ayağa kaldırmaya devam edeceğiz.” dedi.

PROJE KAPSAMINDA NELER YAPILACAK?

Tarihi Kültür Yolu güzergahında; Yazma Eserler Kütüphanesi, Tarihi Ulu Cami, Güpür Hamamı, Dikiciler Arastası, Taşhan, Çöplü Arastası, Saat Kulesi, Tarihi Belediye Binası, Alipaşa Hamamı, Velipaşa Hanı vekilise bulunuyor. Bu eserlerin bulunduğu güzergahta yapılacak yürüyüş yolu, tretuar düzenlemeleri, ışıklandırmalar ve eklenecek kent mobilyaları ile tarihi dokuya uygun haline getirilecek.

Proje ile birlikte yapılacak olan altyapı iyileştirmeleri kapsamında tarihi kimliğe uygun zemin döşemeleri yapılacak, alandaki oturma birimleri, oturma banklar ile alandaki oturma ve dinlenme ihtiyacı eksiklikleri giderilecek, yoğunluğu karşılayabilecek sayıda ve çeşitte eklemeler yapılacak.

Önemli noktalarını vurgulamak için aydınlatma tasarımları yapılacak. Kültür Yolu kültürel ve sanatsal öğeleri korunacak, siluet ışıklandırmaları ve tanıtıcı levhalarla zenginleştirilecek. Alana özel donatılar tasarlanacak. Dört mevsim ilgi çekecek, kaliteli bitki tasarımları yerleştirilecek.

Kültür yolunda yer alan sanatsal objeler başta olmak üzere tüm donatılar, kentin kültürüne ve kimliğine hizmet eden özel tasarımlardan seçilecek. Bunlar kentin ve bölgenin karakterini simgeleyecek özellikte olacak, diğer donatı elemanları ve bitkisel materyal kullanılarak ön plana çıkarılacak. Kullanılacak donatı elemanlarının, malzeme, ölçü, form, renk ve doku yönünden Çorum'un tarihi ve mimari yapısını ön plana çıkaracak.

“TARİHİ KÜLTÜR YOLU PROJESİ UYGULAMA ALANI NERESİ?”

Tarihi Velipaşa Hanı önünde bulunan 72 metre uzunluğundaki Hürriyet 4. Sokak, Tarihi Ulu Cami güney cephesinde 53 metre uzunluğundaki Osmancık Caddesi ve Hürriyet Meydanı kesişimi. Tarihi Güpür Hamamı'nın 11 metre uzunluğundaki güney ve doğu cephesinde Osmancık Caddesi ve Hürriyet Meydanı kesişimi, Tarihi Dikiciler Arastası'nın 51 metre uzunluğundaki güney ve doğu cephesinde Osmancık Caddesi ve Hürriyet Meydanı kesişimi, Tarihi Belediye Binası'nın 49 metre uzunluğundaki kuzey ve doğu cephesinde Gazi Caddesi ve Hürriyet Meydanı kesişimi. Tarihi Çöplü Arastası'nın 198 metre uzunluğundaki kuzey, batı ve güney cephelerinde bulunan hürriyet sokaklar ve Hürriyet Meydanı kesişimi ve de Tarihi Saat Kulesi'nin içinde bulunduğu Hürriyet Meydanı proje uygulama alanını oluşturuyor.

Çorum’un sahip olduğu turizm potansiyelini ortaya çıkaracak tarihi Kültür Yolu projesi ile kentsel kimliğin ve estetiğin korunması, geçmiş, günümüz ve gelecek arasında bir bağın kurulması sağlanacak. Tarihi çevreleri korumak geleneksel yapıların kullanılabilirliğinin artmasına, kente yeni çekim noktalarının kazandırılmasına, yerel ve bölgesel ekonomik gelişime katkıda bulunulmasına da imkân sağlayacak.



(Volkan SINAYUÇ)

