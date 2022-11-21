AA muhabirinin, Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), tarihi değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için yoğun çaba sarf ediyor.

DKMP bünyesinde, Başkomutan (Afyonkarahisar-Kütahya-Uşak), Troya (Çanakkale), Nene Hatun (Erzurum), Sakarya Meydan Muharebesi (Ankara), Kop Dağı Müdafaası (Bayburt-Erzurum), Malazgirt Meydan Muharebesi (Muş), İstiklal Yolu (Kastamonu-Çankırı), Boğazköy-Alacahöyük (Çorum), Güllük Dağı-Termessos (Antalya), Nemrut Dağı (Adıyaman-Malatya), Sarıkamış-Allahuekber Dağları (Kars-Erzurum) ve Tek Tek Dağları (Şanlıurfa) tarihi milli parkları bulunuyor.

Kurum, toplam 134 bin 379 hektar alanı kaplayan bu parklara 2003 yılından bu yana 1,5 milyar liralık yatırım gerçekleştirdi.

Söz konusu sahalara tarihi, arkeolojik, mitolojik ve kültürel kaynakları içinde barındıran, kültürel ve tarihi olayları belgeleyen yerler olması münasebetiyle ayrı önem veriliyor.

“TARİHİ MİLLİ PARKLARA GÖZÜMÜZ GİBİ BAKIYORUZ”

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, vatan topraklarının tarihe yön veren, tarihin akışını değiştiren, milletin kaderinin yeniden çizildiği, şehit kanlarıyla sulanan mukaddes topraklar olduğunu söyledi.

Tarihin dönüm noktalarını yansıtan alanların “tarihi milli park” olarak ilan edildiğini belirten Kirişci, “Bu vatan toprağında, o kahramanlar sayesinde özgürce yaşadığımızı, ülkemizin her karışının kanla kazanıldığını her fırsatta hatırlamalıyız. Sahip oldukları tarihi değerlerle adeta bir miras niteliği taşıyan milli parklarımız, bu toprakların nasıl vatan ilan edildiğini anlatıyor” dedi.

(AA)

