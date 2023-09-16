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Çorum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada proje çalışmaları nedeniyle Kunduzhan Caddesi ve Osmancık Caddesi’nin bir bölümümün geçici olarak trafiğe kapatılacağı duyuruldu. 19 Eylül Salı gününden itibaren bu yolların trafiğe kapatılacağının belirtildiği açıklamada vatandaşların tedbirli olmaları istendi.



Kunduzhan Caddesi’nin Paşa Hamamı’ndan Merkez Simit Fırını’na kadar olan bölümü, Osmancık Caddesi’nin de Saat Kulesi’nden Ulucami’ye kadar olan bölümü araç trafiğine kapatılacak.



Binevler ve Ulukavak otobüs güzergahı değişti



Osmancık Caddesi’nin geçici olarak trafiğe kapatılması nedeniyle toplu ulaşımda iki hattın güzergahı da değişecek. Binevler ve Ulukavak otobüsleri merkez otobüs durağından hareket ettikten sonra Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’nden Fatih Caddesi istikametine doğru hareket edecek. Osmancık Caddesi’nde yer alan otobüs durağından meydan çalışmaları tamamlanana kadar yolcu indirme-bindirme işlemi yapılamayacak.