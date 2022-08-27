Başkan Aşgın, Ulucami’nin merkeze alınarak çalışmaların yürütüldüğünü, cami etrafının boşaltılması için kamulaştırdıkları binaları yıktıklarını söyledi. 14 bin m2’lik tarihi Çorum Meydanı’nı hayata geçirmek için kamulaştırdıkları binaların yıkımına Halkbank binası ile başladıklarını, bugün de Kunduzhan Caddesi’nde Ziraat Bankası karşısında yer alan binaları yıktıklarını ifade eden Başkan Aşgın, “Çorum’umuz için çok önemli bir proje. Uzun yıllar konuşulacak, şehrimize nefes aldıracak, adeta yeni bir silüet kazandıracak yılların özlemi bir proje. Tarihi Çorum Meydanımızı, Çöplü Arastası ile buluşturacağız. Yıkılan binaların yerine tarihi Çorum evleri yapacağız. Tarihi meydan için önemli bir anı yaşıyoruz. Tarihe not düşüyoruz. Kamulaştırmayı bekleyen binaların işlemleri tamamlandığında o binaları da yıkacağız.” dedi.

“SÖZ VERDİK YAPIYORUZ”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, söz verdikleri işleri bir bir hayata geçirdiklerini söyledi. Çorum halkının en güzel hizmetlere layık olduğunu, Çorum’u daha güzel, daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için tarihi dokuyu yeniden canlandıracak önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Aşgın, “Saat Kulesi etrafında yaptığımız cephe sağlıklaştırma çalışımlarımız hemşehrilerimiz tarafından çok beğenildi. Çöplü Arastası’nın restorasyonunun ikinci etabı ile ilgili de çalışmalarımızı başlatacağız. Uzun yıllar adından söz ettirecek çalışmaları Çorum halkının hizmetine sunuyoruz.” diye konuştu.

(Haber Merkezi)