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Tarihçi-Yazar Ahmet Peker, Kuşeren Kalesi ile ilgili bir açıklama yaparak kalenin mevcut kanıtlara bakıldığında civardaki bölgelere hakim bir tepe üzerinde kurulduğunu vurguladı.

Kalenin tarihi bir kale olduğunu belirten Tarihçi Yazar Peker: “Helenistik Dönem, Roma, Dönemi, Bizans Dönemi, Selçuklular Dönemi, Beylikler ve Osmanlı Dönemine ait çeşitli izler barındırmaktadır. Bu tarihi kalenin kurtarılma kazıları yapılması halinde çok önemli bir kültürel varlığın gün yüzüne çıkacağından eminiz. Bu tarihi kalemizin ortaya çıkartılması ile ilimizdeki kale sayısı beşe çıkmış olacaktır. Yetkililerin bir an önce harekete geçmesinin elzem olduğunu kaçak kazı yapan defineciler tarafından kalenin etrafının delik deşik edilerek çevrenin köstebek yuvasına çevrildiği görülmüştür” görüşüne yer verdi.