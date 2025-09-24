Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye-Suriye-Ürdün Ulaştırma Bakanlıkları Teknik Toplantısı kapsamında, Hicaz Demiryolu Hattı için ilk adımın atıldığını belirtti.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye-Suriye-Ürdün işbirliğiyle tarihi Hicaz Demiryolu Hattı'nın yeniden işlerlik kazanmasına yönelik çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Amman'da 11 Eylül'de düzenlenen Türkiye-Suriye-Ürdün Ulaştırma Bakanlıkları Teknik Toplantısı çerçevesinde Hicaz Demiryolu Hattı için ilk adımın atıldığını ve önemli kararlar alındığını belirten Uraloğlu, "Türkiye'nin desteğiyle Suriye Hicaz Demiryolları'nın eksik 30 kilometrelik üstyapısının tamamlanması yönünde mutabakata varılırken, Ürdün tarafı da lokomotiflerin bakım-onarım ve işletilmesine yönelik teknik imkanları araştıracak. Kendi Hicaz Demiryolu lokomotiflerini Şam'a kadar işletme imkanını inceleyecek." ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu, 3 ülke heyetlerinin katılımıyla yapılan toplantıda, Türkiye, Suriye ve Ürdün arasında ulaştırma alanında çok yönlü işbirliğini içeren bir mutabakat zaptı taslağı üzerinde uzlaşıya varıldığını bildirdi.

Bakanlar seviyesinde yıl içinde yapılması planlanan toplantıda imzalanması öngörülen bu belge kapsamında ilk aşamada kara yolu, demir yolu ve ulaştırma koridorları alanlarında üçlü teknik çalışma grupları oluşturulacağını ifade eden Uraloğlu, mutabakat zaptıyla belirlenecek hedeflerin hayata geçirilmesini sağlayacak bir eylem planı üzerinde de çalışıldığını, söz konusu eylem planı taslağının Türkiye tarafından hazırlanarak diğer taraflarla paylaşılması ve bakanlar toplantısına kadar nihai hale getirilmesi konusunda uzlaşı sağlandığını belirtti.

Uraloğlu, orta ve uzun vadede Hicaz Demiryolları'ndan bağımsız olarak 3 ülkenin demir yolu alanında eğitim ile teknik tecrübe paylaşımı yapmayı planladıklarını ifade etti.

Karşılıklı kara yolu geçişlerinde kolaylaştırıcı önlemler alınacak

Toplantının bir diğer önemli sonucunun ise Türkiye ile Ürdün arasında 13 yıl aranın ardından Suriye üzerinden yeniden kara yolu taşımacılığının başlatılması olduğunu belirten Uraloğlu, şunları kaydetti: "3 ülke olarak, karşılıklı kara yolu geçişlerine ilişkin ulusal düzenlemeler çerçevesinde kolaylaştırıcı önlemler alma konusunda da görüş birliğine vardık. Toplantıda, Türkiye'nin Akabe Limanı üzerinden Kızıldeniz'e bağlantısallığını artıracak ulaştırma koridorları konusu da gündeme geldi. Akabe Limanı başta olmak üzere Suriye ve Ürdün'ün Türkiye üzerinden uluslararası ulaştırma koridorlarına erişiminin geliştirilmesi için ortak teknik çalışmalar yürütülecek."

Muhabir: AA AJANS