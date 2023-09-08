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Hürriyet Meydanı arkasında Osmancık Caddesi üzerindeki yıkılan Halk Bankası’nın yanındaki Ziraat Bankası binasının yıkımına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Lokman Ertürk, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Meryem Demir, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, AK Partili Belediye Başkanları, Belediye Başkan Yardımcıları Turhan Candan, Alper Zahir, İsmail Yağbat, Murat Erdem, Belediye Birim amirleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Törende ilk olarak yıkımı gerçekleştirecek olan ekskavatöre binen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, binanın bir kısmında yıkım gerçekleştirdi. Daha sonra “Tarihi Çorum Meydanı” Projesi hakkında resimlerle Yılmaz’a bilgi veren Belediye Başkanı Aşgın bir konuşma yaptı.

Belediye Başkanı Aşgın, Tarihi Çorum Meydanı projesiyle ilgili çalışmaların adım adım sürdüğünü, Çöplü Arastası’nın birinci etap cephe sağlıklaştırma çalışmalarını tamamladıklarını, ikinci etap çalışmaların ise sürdüğünü vurguladı.

Koronavirüs pandemisi ve deprem ile boğuştuğumuz bu zorlu süreçte Çorum’a bir çok yatırım kazandırdıklarını belirten ve bu hizmetler için her zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğini arkalarında hissettiklerini söyleyen Aşgın; “Şu an içinde bulunduğumuz yer şehrimizin dünü ve tarihini yansıtıyor. Burada iki banka, noter ve bir çok sıkıntılı görüntüler ve yerler vardı. Aday iken bu tarihi meydanı hayal bile edemiyorduk. Başkan olduktan sonra gördük ki, kentin tarihine kültürüne dokunmak lazım. Kadim Çorum’u tekrar ayağa kaldırmak, bitmiş olan adeta ruhu çıkmış olan bu şehri ele almak ilmek ilmek işlemek lazımdı. Bunun için Saat Kulesi’ni merkez alarak etrafındaki tüm işyerlerinin restorasyonunu tamamladık. İnsanlar boyuna buralarda fotoğraf çekiniyorlar. Önümüze yeni hedefler koyduk. Dünyanın en dar arastasını restore ettik. Tarihi Çöplük arastasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Halkbankası binasını yıkımının ardından Ziraat Bankası’nı da yıkarak Tarihi Şehir Meydanı’nda bir engeli daha aşmış olacağız. Çöplük Arastası’nda ikinci etap çalışmaları da bir ay içinde tamamlanacak ve oranın da açılışını yapacağız.

Güpür Hamamı’nı da yeniden ayağa kaldıracağı. Şimdi Halk Bankası’nın yıkıldığı yerden Ziraat Bankası’na kadar olan 6 500 metrekarelik alanı planlayarak ihalesini yaptık. 11 Eylül 2023 Pazartesi günü de yapım ihalesini yapacağız. Firma ile sözleşmemizi imzalayıp, 3 ay içinde meydan projemizin bu kısmını tamamlamış olacağız. Burada oturma alanları, fıskiyeli sularımız, yeşil alanlarımız olacak. Tarihimize, kültürümüze, şehrimizin dokusuna uygun güzel bir proje olacak. Ziraat Bankası binasının yıkımı ile projemizin önündeki bir büyük engeli daha kaldırmış oluyoruz. Bu şehre Hacı Bayram Veli dokunuşumuz devam edecek.” ifadelerini kullandı.

Törende AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz da bir konuşma yaparak çalışmaları nedeni ile Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı tebrik etti. Çorum’da tarihi bir ana tanıklık ettiklerini kaydeden Yılmaz, Türkiye’de belediyeciliğin elle tutulur, şehirlerde insana dokunur hale Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul’da Belediye Başkanı olması ile başladığını kaydetti.

Gönül ve sosyal belediyecilik anlayışı ile o günden bugüne şehirleri ihya etme gayretlerini sürdürdüklerini de belirten Yılmaz, Çorum’un da günden güne geliştiğini, Tarihi Meydan Projesi’nin de bunun bir örneği olduğunu, bu bölgede cami, han, hamam, arasta bulunduğunu, muhtemelen bölgede bir de medrese bulunduğuna inandığını ve bunun da açığa çıkmasını temenni ettiğini kaydetti.

Yılmaz, Çorum’un burada kimlik ve kişilik bulduğu meydanın vatandaşlara hayırlı olmasını da diledi.