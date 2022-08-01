Hititlerin başkenti Boğazkale'de gerçekleştirilen “Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar” adlı programda Hititlerin tarihi, kültürü, yaşantısı, Çorum’un değerleri, sorunları, beklentileri ile bu topraklarda yetişmiş önemli şahsiyetler ele alındı.

Program sunucusu Serhan Asker’in yanı sıra Çorumlu sanatçı Görkem Aygün, Ercan Aygün, Eren Aygün ve Dinçer Şimşek’in de katıldığı programda Çorum’un beklentileri, tarihi ve turizm değerleri gündeme getirildi.

Çorum türküleri ile süslenen programda Hititlerin tarihi, kültürü, yaşantısı, Çorum’un değerleri, sorunları, beklentileri ile bu topraklarda yetişmiş önemli şahsiyetler ele alındı.

Programa; CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Çorum Milletvekili Tufan Köse, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar ile Boğazkale Kazı Başkanı Prof. Dr. Andreas Schachner katıldı.

Kadeş Barış Antlaşmasının imzalandığı yer olan Hattuşa’nın tarihi değerleri ve güzellikleri, Halk TV aracılığıyla ekranlara taşındı.

Aşıkoğlu Tesisleri yetkilisi Cengiz Aşıkoğlu da programa sponsorluk desteği verdi.

3 SAATLİK CANLI YAYIN

Boğazkale’ye bir gün öncesinden gelerek CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve ilçe yöneticileriyle birlikte bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerinin çekimini yapan Serhan Asker ve ekibi, 3 saatlik canlı yayında ise konuklarıyla birlikte Hititlerin başkenti Hattuşa ve Çorum’un değerlerini tanıttı.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Milletvekili Tufan Köse ve Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar ise sorun ve beklentileri dile getirerek, Çorum hakkında detaylı bilgiler paylaştı.

Boğazkale Kazı Başkanı Prof. Dr. Andreas Schachner de devam eden kazı çalışmaları, bölgenin tarihsel özellikleri, yapısı, Hititler’in yaşantısı hakkında tarihi bilgiler aktardı.

Çorum’un Alaca ilçesi nüfusuna kayıtlı ünlü sanatçı Görkem Aygün, bu topraklarda yetişen unutulmaz ozanlarımız Hüseyin Çırakman, Şekip Şahadoğru, Haşimi Aslıhak’ın eserlerinden örnekler sunarken, sazıyla, etkileyici sesiyle Çorum türkülerini seslendirdi. Çorumlu yetenek Ercan Aygün de bağlamasıyla programa renk katarken, okuduğu türkü ile de gönüllere dokundu. Programa katılan 3 kuzen Görkem Aygün, Ercan Aygün ve Eren Aygün’e Dinçer Şimşek eşlik etti.

LAİKA İLGİ ODAĞI OLDU

Program sırasında canlı yayın konukları arasında bulunan, kazı ekibinde görevli Laika isimli köpek ise ilgi odağı oldu. Andreas Schachner’in bakımını titizlikle üstlendiği ve eğittiği, Hattuşa kazı ekibinin maskotu Laika, izleyicilerin ve ekran başından programı takip edenlerin yoğun ilgisini çekti. Program yapımcısı Serhan Asker de Laika ile yakından ilgilendi.

SERHAN ASKER, “KADIN = ERKEK = İNSAN” ÖZEL DEFTERİNİ İMZALADI

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Hitit Kraliçesi Puduhepa’nın Kadeş Barış Anlaşmasına vurduğu mührü Serhan Asker’e tanıttı.

Çorum İş Kadınları Derneği’nin kampanyasından bahseden Tahtasız, Dernek Başkanı Semrin Kaleli, Çorum İŞKAD ve Çorum Haber işbirliği ile hayata geçirilen Kadın = Erkek = İNSAN Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalık Kampanyası hakkında bilgi verdi.

Serhan Asker ise Çorum İş Kadınları Derneği’nin “Kadın = Erkek = İnsan” özel defterini imzalayarak, kampanyaya destek verdi.

Program sonunda ise katılımcılar hep birlikte çiftetelli oynadı, Serhan Asker ile hatıra fotoğrafları çektirdi.

Canlı yayın programını bazı katılımcılar, parti yöneticileri ve vatandaşlar da kenardan izledi.

TAHTASIZ’DAN EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Çorum’un tanıtımına büyük katkı sunan program sunucusu Serhan Asker ve ekibine, Milletvekili Tufan Köse’ye, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar’a, Boğazkale Kazı Başkanı Prof. Dr. Andreas Schachner’e, sanatçılara, Boğazkale Kaymakamı Nazmi Yücel’e, programın sponsorluğunu üstlenen Aşıkoğlu Tesisleri yetkilisi Cengiz Aşıkoğlu’na, Halk TV Canlı Yayın Yönetmeni Kürşat Tercanlı’ya, Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı’ya, Çorum Müze Müdürü Metin Çakar’a, Boğazkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutu Fırat’a, Boğazkale Ziraat Odası Başkanı Ahmet Meteoğlu’na, Boğazkale halkına ve emeği geçen herkese teşekkür etti. (Haber Merkezi)