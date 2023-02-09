Bu, “yüzyılın felaketi”…Belki de, insanlık tarihinin yaşadığı en büyük felaketlerden biri. Kahramanmaraş ve Antakya neredeyse haritadan silindi. Geriye kalan 8 ilde ve ilçelerinde de büyük trajediler yaşanıyor. Onbinlerce insanımız enkaz altında, canlı canlı soğuktan donuyor. Felaketin büyüklüğü nedeniyle, arama-kurtarma çalışmaları da, yardımların afet bölgelerine ulaştırılması organizasyonları da çok yetersiz kalıyor.

Buna karşılık, Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhu, dayanışması da, gerçekten dünyada eşi-benzeri görülemeyecek düzeyde. Gerçekten göz yaşartıcı. Tüm Türkiye, depremzede kardeşlerine elinden gelen yardımı ulaştırmak üzere seferber. Bu anlamda Çorum da, merhametin, insan sevgisinin, yardımseverliğin en güzel örneklerini sergiliyor.

