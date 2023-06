Afyonspor maçının 89.dakikasında attığı golle Çorum FK’ya beraberliği getiren Sinan Kurumuş, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, taraftarlardan takıma güvenmelerini isterken, şampiyon olacaklarının sözünü verdi.

Berabere kalıp 2 puan kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getiren golcü futbolcu, taraftara şampiyonluk sözü verirken, “Kaybettiğimiz 2 puan için çok üzgünüz. Sizleri mutlu etmek, sevindirmek isterdik. Ama lütfen sakin olun. Desteğinize çok ihtiyacımız var.

Kalan 12 final maçına çok iyi hazırlanacağız. Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. 12 maçlık yolculukta her türlü zorlukla karşılaşabiliriz. Şampiyonluk yolu her zaman zordur, ilerledikçe hep zorluklar çıkacaktır. Ama her türlü zorluğu aşacak kaliteye ve futbol kulübüne sahibiz. Şampiyonluk sizler gibi bizim için de çok kıymetli. Bugün kazandığımız 1 puan bizi şampiyon da yapabilir, bunu lig sonunda hep beraber göreceğiz.

Çok iyi bir kulübü temsil ettiğimizi biliyoruz. Bizlerden neler istediğinizi de biliyoruz. Sorumluluklarımızın farkındayız. Sizlerin bir kardeşi, arkadaşı, ağabeyi olarak ricam, sakin kalın ve bizi desteklemeye devam edin. Söz veriyorum size, o kupa Çorum’a gelecek” ifadelerini kullandı.

(Hüseyin AŞKIN)