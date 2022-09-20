Tapu ve Kadastro Müdürlüğü binasında yemekhane olmaması nedeniyle müdürlük personellerinin öğle yemeklerini İl Özel İdaresi yemekhanesinde yemek zorunda kaldığını ifade eden Derin, “Tapu Müdürlüğü’nde neden yemekhane yok?” diye sordu.

Tapu ve Kadastro çalışanlarının zor durumda bırakıldığını vurgulayan Muhammed Taha Derin, “Dış görünümü olarak çok şaşalı binalar yapabilirsiniz ancak binaların içi boş” serzenişinde bulundu.

Kurumda ayrıca klima sisteminin olmadığını ve personellerin bu durumdan da oldukça mağdur olduğunu aktaran Derin, içinde yaşadığımız 21. yüzyıl şartlarında devlet memurlarına yapılan bu zulmün biran önce son bulmasını istediklerini dile getirdi.

Çorum Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nün Yozgat’a bağlı olduğunu aktaran Muhammed Derin, Yozgat Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü yetkililerinden sorunlara biran önce çare bulunmasını talep etti.

(Haber Merkezi)

