2022 yılında, 30 bin 928 başvuru, 26 bin 825 yevmiye, 10 Milyon TL üzerinde Tapu harcı, 2 Milyon TL üzerinde döner sermaye tahsilatı gerçekleştirdiklerini aktaran Karakuloğlu, "Binlerce tapu ve 6 binin üzerinde işlem yapıp binlerce vatandaşımızın sorunlarına çözüm bulduk.

Teşekkür, takdir ve dua aldık. Kimi zaman yakınma ve eleştirilere muhatap olduk. Acı tatlı anılarla 2022 yılını geride bıraktık. Bu yoğun ve özverili çalışmada emeği geçen çalışma arkadaşlarıma, işbirliği yaptığımız kurumlara, desteklerini esirgemeyen mülki ve idari amirlerimize teşekkür ederim. Yeni yıl 2023 hepinize sağlık mutluluk huzur getirsin" ifadelerini kullandı.