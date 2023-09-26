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*** Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ÇORUM HABER’in kuruluş yıldönümünü kutlamak üzere ziyareti sırasında, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a bu konudaki bilgileri verdi.

*** Yaklaşık 60 yıllık okul binasının, yapılan testler sonucu depreme dayanıksız olduğunun anlaşıldığını belirten Başkan Aşgın, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan binanın yıkım kararının geldiğini, bu binanın arkasına, yeni bir okul binası yapılacağını ve Tanyeri’nin aynı yerde eğitim-öğretimini sürdüreceğini, ancak inşaat safhasında zaten az sayıda olan öğrencilerin çevre okullara dağıtılacağını söyledi.