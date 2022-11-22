İlimize yeni gelen Hitit Üniversitesi öğrencilerinin şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmesi amacıyla başlatılan “Tanıyorum-Tanıtıyorum” gezilerinin son durağı İskilip oldu.

Daha önce Çorum merkez ile birlikte Boğazkale, Osmancık ve Oğuzlar’a yönelik düzenlenen gezinin devamında üniversite öğrencileri İskilip’in tarihi ve doğal güzelliklerini yerinde keşfetme imkanı buldu.

Yine hafızalarda kalacak onlarca anı ve hatıra yaşayan gençler İskilip’te Kral Kaya Mezarları’ndan Bedri Rahmi Eyüboğlu Müzese’ne, Tarihi Arastadan Alimler Müzesi’ne kadar pek çok yeri gezdi. Gezinin bir bölümüne katılan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da coşkularına ortak oldu.

Geziye katılan öğrenciler, gezinin Çorum’un tarihi ve doğal güzelliklerini tanımak anlamında güzel bir aktivite olduğunu belirterek Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.



(Volkan SINAYUÇ)

