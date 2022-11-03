Çorum FK, yarın Bayburt Özel İdare ile sahasında oynayacağı 13.hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü. Mert Nobre’nin yerine göreve getirilen teknik direktör Tahsin Tam, ilk idmanına çıktı.

Tesisler 1 No’lu Saha’da, saat 15.30’da başlayan antrenmana tüm futbolcular katıldı. Sakatlıktan yeni çıkan Burak Çalık salonda kuvvet çalışması yaparken, ağrıları bulunan Suat Kaya, fitnes antrenörü Barış Uzbey nezaretinde, saha kenarında yürüyüş yaptı.

Takımın başında ilk antrenmanına çıkan teknik direktör Tahsin Tam, futbolcularla idman öncesinde tanışırken, antrenmanda da bir toplantı yaptı. Bayburt maçının önemine vurgu yapan Tahsin Tam, kazanıp bir galibiyet serisinin başlangıcını yapmak zorunda olduklarını anlattı.

Toplantının ardından ısınma ile başlayan antrenman, topla teknik çalışmasıyla devam ederken, yarı sahada taktik içerikli oyunla sona erdi.

(Rıfat KARA)

