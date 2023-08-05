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Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1.Lig’de 11 Ağustos’ta başlayacak yeni sezonun son etap hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürürken, teknik direktör Tahsin Tam taktik çalışmalara ağırlık veriyor. Tam, takımı üzerinde son rötuşları yapıyor.

BUGÜN ÇİFT İDMAN

Önceki günü çift idmanla geçiren Ahlatcı Çorum FK, dün tek antrenman yaptı. Tesislerde, 18.30’da başlayan antrenman taktik içerikli oyun şeklinde geçerken, bugün çift antrenman yapılacak.

Kırmızı-siyahlı takım, yarın ise takım bulunması halinde hazırlık maçı, bulunmaması halinde çift kale maç yapacak. Pazartesi gününü izinli olarak geçirecek Çorum FK, Salı gününden itibaren, 13 Ağustos’ta deplasmanda Tuzlaspor’la oynayacağı ligin ilk hafta maçının hazırlıklarına başlayacak.

Öte yandan, gidecek ve kalacak oyuncularla ilgili de bir takım gelişmeler olması bekleniyor. Etap sonunda, birkaç oyuncunun takımdan ayrılması söz konusu. Maddi kaynağa bağlı olan transferle ilgili olarak da Başkan Oğuzhan Yalçın’ın kaynak arayışları devam ediyor.