TFF 2.Lig’de 13.hafta maçları bugün oynanacak olup, Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, evinde Bayburt Özel İdare ile karşılaşacak.

Liderliğe kadar yükseldikten sonra üst üste Amed, Erokspor ve Ankaraspor’a yenilen, geçtiğimiz hafta da deplasmanda Tarsus İdmanyurdu ile 1-1 berabere kalarak tek galibiyet alabilen Çorum FK’da, Tarsus dönüşü teknik direktör Mert Nobre’nin görevine son verilirken, takımın başına, Bursaspor’la yollarını ayıran Tahsin Tam getirildi.

Tahsin Tam’la birlikte yeni bir sayfa açan Çorum FK, deneyimli teknik adam nezaretindeki ilk sınavını bugün Bayburt Özel İdare’ye karşı verecek. Galibiyete odaklanan ve 3 puan alarak yeni bir “galibiyet serisi” yakalamanın hesaplarını yapan Çorum FK’da, sakatlıktan yeni çıkan Burak Çalık dışında eksik bulunmuyor.

Teknik direktörlük görevine Bülent Topuzoğlu’nun getirilmesinden sonra daha dirençli bir oyun sergileyen Bayburt Özel İdare’de de sarı kart cezalısı Hüseyin Cihan Avcu takımdaki yerini alamayacak.

17 puanlı Çorum FK ile 5 puanlı Bayburt Özel İdare arasında, Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçı Kocaeli bölgesi B klasman hakemlerinden Ömer Tolga Güldibi yönetecek. Saat 14.00’te başlayacak maçta Ömer Tolga Güldibi’nin yardımcılıklarını ise Balıkesir bölgesinden Hasan Cebeci ile Ozan Burak Akduman yapacak. Çanakkale bölgesinden Okan Kayataş da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

(Hüseyin AŞKIN)

