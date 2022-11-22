2.Lig Beyaz Grup’ta “Birlikte başaracağız” parolasıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 15.hafta maçında konuk ettiği Anagold 24 Erzincanspor’u, Sinan Kurumuş’un 17.dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini alırken, kırmızı-siyahlı ekip, yeni teknik direktörü Tahsin Tam nezaretinde çıktığı üçüncü maçı da gol yemeden kazandı.

Karşılaşma sonrası bir açıklama yapan teknik direktör Tahsin Tam, beş futbolcunun grip olmasına rağmen büyük fedakarlık yaparak maça çıktıklarına dikkat çekti ve bu oyunculara teşekkür etti. Erzincanspor karşısında genelde kompakt bir oyun sergilediklerini ve bu yüzden rakibin skor bulmasına izin vermediklerini anlatan Tahsin Tam, galibiyete rağmen henüz eksik yönlerinin olduğunun da altını çizdi.

RAKİBİN OYUN PLANINA İYİ SAVUNMA YAPARAK KARŞILIK VERDİK

Bundan sonraki süreçte bu eksikleri gidermeye yönelik çalışmalar yapacaklarını dile getiren Tahsin Tam’ın açıklamaları şöyle: “Geldiğimiz günden bugüne oynadığımız 3 maçı da gol yemeden galip tamamladığımız için mutluyuz.

Maça, topa sahip olarak başladık. İlk yarı boyunca oyunun kontrolünü elimizde tuttuk. Gol bulduk ve gol fırsatları yakaladık. Rakibin oyun planına iyi savunma yaparak karşılık verdik.

DAHA DA FARKLI OLABİLİRDİ

İkinci yarı yine topa sahip olma amacıyla oyuna başladık. Skor dezavantajı nedeniyle rakibimiz tempolu ve riskli bir oyun oynamaya çalıştı. Zaman zaman tehlikeli ataklar yaptılar ancak oyun konsantrasyonumuzun yüksek oluşu ve kompakt oyunumuzla, rakibin skor bulmasına izin vermedik. Topa daha çok sahip oldular ancak kazandığımız toplarla hızlı hücum fırsatları yakaladık ve çok net pozisyonlar bulduk. Değerlendirebilseydik oyunu daha farklı bitirebilirdik.

OYUNCULARIMI KUTLUYORUM

Hedefimiz olan 3 puanı aldığımız bir müsabaka oldu. Oyuncularımızın, maçın başından sonuna kadar ortaya koydukları mücadele ve birliktelik için kutluyorum. Ancak, geliştirmemiz gereken yönlerimiz olduğunu biliyor ve bundan sonraki çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürerek, hedefe daha emin adımlarla yürümek istiyoruz.

Maça, hasta çıkan oyuncularımız vardı. Beş oyuncumuz, gribal enfeksiyon yaşadı. Yaptıkları fedakârlıktan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bizi destekleyen tüm Çorum halkına da teşekkür ederim” dedi.

(Hüseyin AŞKIN)

