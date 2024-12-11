Çorum’un karatedeki lokomotifi Çorum Belediye Spor Kulübü, milli takıma tam 11 sporcu birden gönderdi.

Aynı zamanda karate il temsilciliği görevini de yürüten Çorum Belediye Spor Kulübü Karate Antrenörü Samet Türe’nin yaptığı açıklamaya göre, 13-15 Aralık tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan Uluslararası Boğaziçi Karate Şampiyonası’nda Çorum temsilcisinden 11 sporcu milli takımla Türkiye’yi temsil edecek.

3 gün sürecek uluslararası şampiyonada Çorum Belediye Spor Kulübü’nden Emir Fatih Çamlıbel, Hatice Sena Çolak, Tuana Küçüktiryakioğlu, Metin Badak, Yusuf Seha Korkmaz, Furkan Agurtlu, Aslı Elif Pekbey, Kutay Tekin, Kayra Nejan Demirci, Kayra Yağlı ve Kerem Tuğra Yağlı ülkemizi temsil edecekler.

Antrenör Samet Türe, sporcularının Türkiye şampiyonasında elde ettikleri başarılar nedeniyle milli takıma çağrıldıklarını ifade etti.