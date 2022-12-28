Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekiliş biletleri ilimizde büyük ilgi görüyor. 200 milyon TL büyük ikramiyesi bulunan ve bu yıla özel dağıtım garantili satılan biletlere vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Çorum’da 32 yıldır Hürriyet Parkı arkasında faaliyetlerini sürdüren Rıfat Büfe iki yıldır satışını yapmadığı basılı Yılbaşı Bileti satışına yeniden başlamıştı. İki yıldır Sayısal makinelerinde dijital ortamda istenilen rakama piyango bileti basımını sürdürdüklerini hatırlatarak bu yıl Kasım ayı ortalarından itibaren basılı bilet satımına da yeniden başladıklarını hatırlatan Rıfat Büfe sahibi Rıfat Umur, yılbaşına sayılı günler kala eldeki biletlerin bitmek üzere olduğunu vurguladı.

Her sene vatandaşların zengin olma umuduyla aldığı piyango biletinin bu yıl da büyük ilgi gördüğünü söyleyen Rıfat Umur, büyük ikramiyenin 200 milyon TL olduğu çekiliş için çeyrek biletin 50 TL, yarım biletin 100 TL ve tam biletin ise 200 TL’den satıldığını ve biletlerin tükenmek üzere olduğunu söyledi.

Umur, Milli Piyango İdaresi tarafından bu yıl yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarının ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacağını belirterek vatandaşın bilet almak için son günü beklememesi gerektiğini, aksi halde bilet bulamayabileceklerini sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)

