Tesislerdeki Bülent Üstünel Sahası’nda, teknik direktör Tahsin Tam nezaretinde, saat 13.00’te başlayan antrenmana, ayak bileğinde sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Atakan Akkaynak dışında tüm futbolcular katıldı. Tedavisi tamamlanan Ozan Sol ise takımla çalışmalara başladı.

Uzun bir ısınma ile başlayan antrenman, Bursaspor maçının taktiğini içeren yarı sahada oyunla devam etti.

Çorum FK, bu sabah yapacağı salon çalışmasıyla Bursaspor maçının Çorum’daki hazırlıklarını tamamlayacak. Kırmızı-siyahlı ekip, öğleyin ise Bursa’ya hareket edecek.

(Hüseyin AŞKIN)