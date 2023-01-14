Onur A.(32) idaresindeki 19 ADJ 144 plakalı otomobil ile Mustafa Ö.(63)’nün kullandığı 19 ACL 599 plakalı otomobil ile Yavruturna Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobillerden bir tanesi takla attı.

Kazanın ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Takla atan otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Onur A., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Oçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeni ile trafiğe kapanan cadde otomobilin çekici marifeti ile olay yerinden kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.



