A.A'nın (69) kullandığı 19 HA 212 plakalı otomobil, Çorum-Amasya kara yolu Mecitözü ilçesi yakınlarında takla attı. İhbar üzerine, kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki T.A. (68) ve S.Ç. (73) ağır yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastaneye kaldırıldı.

Sürücü, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Mecitözü Kaymakamı Mustafa Atış da olay yerine gelerek, kaza hakkında bilgi aldı.

Kaza nedeniyle Çorum-Amasya yolunda ulaşımda bir süre aksama yaşandı.