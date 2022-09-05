E.Y.(38)’nin kullandığı 05 LH 455 plakalı otomobil, Çorum-Samsun Karayolu konaklı mevkiinde orta refüje çıkarak takla attı.

Kazanın ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü takla atan araçtan kendi imkanları ile çıkarken, otomobilde yolcu olarak bulunan A.B.(38)’yi sıkıştığı yerden Çorum Belediyesi Arama ve Kurtarma ekipleri çıkarttı.

112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Çorum Hitit Üniversitesi erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



