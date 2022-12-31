Arda Çetin idaresindeki 71 AC 778 plakalı otomobil, Samsın-Çorum Karayolu Eskice Köy mevkiinde trafik levhalarına çarparak takla attı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile birlikte aynı aileden Adem Çetin, Sude Çetin ve Aygül Çetin, yaralandı.

Trafik polislerinin yardımı ile otomobilden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.



