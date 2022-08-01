Çorum’da takla attıktan sonra yanmaya başlayan otomobilde bulunan üç kişi yaralandı.

A.K.’nin (47)n kullandığı 06 BKA 255 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yandı.

Kaza, Mecitözü-Amasya Karayolu'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre yakınlarının düğününe katılmak için Ankara’dan Tokat'a giden A.K., E.K. (39) ve yeğenleri E.K. 16)'nın içinde bulunduğu otomobil Boğazkaya Köyü yakınlarında takla atarak yanmaya başladı.

Otomobilde sıkışan sürücü kendi imkanları ile çıkmayı başarırken, ağır yaralanan E.K. ise yeğeni E.K. tarafından araçtan çıkartıldı.

Yaralıların araçtan çıkmasından kısa süre sonra otomobil tamamen yandı.

Kazanın ihbarı ile olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastaneye kaldırıldı.

Mecitözü itfaiyesi tarafından söndürülen otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (Tugay GÖKTÜRK)