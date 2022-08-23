TCMB, geçen hafta gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 13'e çekti.

Bu yılki ilk faiz indirimini gerçekleştiren banka, politika-kredi faizi makasının belirgin şekilde açıldığına işaret ederek makro ihtiyati politika setini, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlarla güçlendireceği sinyali verdi.

Banka, bu kararının üzerinden bir gün geçmesinin ardından ticari kredi faizlerini politika faizine yaklaştırmak için uygulamaya aldığı makro ihtiyati tedbirleri açıkladı.

Buna göre banka, hem varlık hem de yükümlülük kalemleri üzerinden zorunlu karşılık ve menkul kıymet tesisi uygulamaları ile makro ihtiyati araç setini güçlendirdi.

Alınan tedbirler kapsamında, zorunlu karşılığa tabi krediler için yüzde 20 düzeyinde uygulanan zorunlu karşılık tesisi bankalar için yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisi ile ikame edilecek. Bankalar ayrıca, yüzde 10 kredi büyüme oranını aşan kredi tutarı kadar menkul kıymeti de bir yıl boyunca tesis edecek. (AA)

