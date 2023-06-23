TBMM Genel Kurulu’nda yerinden bir dakikalık söz alan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorumlu işçi ailenin çocuğu olan Gökçe Vera’nın dramına dikkat çekti. Türkiye’de ameliyat şansı olmayan Gökçe Vera’nın ABD California eyaletinde ameliyat olabileceğini ve yüzde 98 oranında başarı şansı olduğunu hatırlatan Tahtasız, şunları söyledi:

GÖKÇE VERA YARDIM BEKLİYOR

“Her şeyin başı sağlık, deriz. Sağlık, siyasetin ve her şeyin üzerindedir. Henüz 2,5 yaşında, doğuştan sağ kulağı olmadan Çorum'da dünyaya geldi Gökçe Vera. Ailesi çalmadık kapı bırakmadı ve California'da ameliyatla sağlığına kavuşabileceklerini öğrendiler fakat ameliyat için 105 bin dolar gerekiyordu. Aile bu parayı bulmak için valilik izniyle kampanya başlattı, yüzde 55'i şu anda toplandı. Sayın Bakan, Gökçe Vera ve hastalıkla uğraşan, çare arayan -SMA gibi- ve devlet tarafından ilaçları, tedavisi karşılanmayan halkımıza lütfen sahip çıkalım. Çocuklarımız, insanımız ölmesin ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.’”

“HALKIMIZI KULA KULLUK ETTİRMEYİN”

Konuşmasında Çorum merkez ve 13 ilçesindeki devlet hastanelerindeki uzman doktor eksikliğine de dikkat çeken CHP’li Tahtasız, “Çorum ilimizde ve 13 ilçemizdeki hastanelerimizde uzman doktor eksik, bazı ilçelerimizde hiç yok. Vatandaşlarımız randevu almakta, ameliyat sırası bulmakta, MR ve ultrason çektirmekte zorlanıyor, randevu almak için siyasilere ve bürokratlara muhtaç oluyorlar; halkımızı kulak kulluk ettirmeyin. Buradan Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'ya sesleniyorum: Halkımızı kula kulluk ettirmeyin” diye konuştu.

“BAKAN’A MEKTUP DA YAZDI”

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Gökçe Vera’nın durumuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya mektup da yazarak yardım istedi. Tahtasız ayrıca geçtiğimiz günlerde Gökçe Vera için Nefes Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından canlı yayında düzenlenen yardım kampanyasına da katılarak bağış toplanmasına aracılık etmişti. Canlı yayında Gökçe Vera’nın ameliyatı için gereken 105.200 doların yüzde 55’inin toplandığı açıklanmıştı.