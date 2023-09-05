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Milliyetçi Hareket Partisi’nin FETÖ’yle yan yana yürüyen, “ne istediler de vermedik” diyen AKP iktidarıyla ortak olduğunu hatırlatan Mehmet Tahtasız, “Çok şükür ki; Habur Sınır Kapısı’nda teröristleri davul zurna ile karşılayanlardan olmadık. Oslo’ya, Kandil’e heyet gönderilirken kenarda sessiz kalıp izlemedik. 2018 seçimlerinde terörist başı Öcalan’ın mektubu meydanlarda okunurken, bu mektubu okutanlarla ortaklık yapmadık. Kırmızı bültenle aranan terörist Osman Öcalan, devletin kurumu TRT ekranına çıkarılırken, seçimleri kazanmak uğruna buna göz yummadık. Süleyman Şah Türbesi kaçırılarak, Türk toprağı terk edilirken bu kaçışa kılıf uyduranlardan olmadık. Halkımızı beka söylemleriyle kandırıp onların cebindekilere göz dikenlerden, zamlarla halkımızı fakirleştirenlerden hiç olmadık. Sayın Kayrıcı önce aynaya sonra kimlerle ortaklık içinde olduklarına baksın” diye konuştu.

AKP iktidarı boyunca halkın içi boş sözlerle kandırıldığını ama artık halkın bu boş sözlere kulak asmadığını ifade eden CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, şöyle devam etti:

“HALKIMIZIN İÇİ BOŞ SÖZLERE KARNI TOK”

“Sayın Kayrıcı, hamasetle siyaset yapmayı bıraksın ve iktidar partisinin küçük ortağı olarak Çorum’un çözüm bekleyen sorunları için uğraş versin. İktidar tarafından verilen havaalanı, hızlı tren, acemi birliği, devlet hastanesi, polis moral eğitim merkezi ve daha onlarca sözün takipçisi olsun. Halkımızı içi boş, Saray’dan üretilmiş kara propagandalarla kandırmak yerine halkımıza neden fakirleştiklerini, bitmeyen zamların nedenlerini, yaşadıkları geçim sıkıntısının çözüm önerilerini, ülkemizin bu kara bataktan nasıl çıkarılacağını anlatsın. Halkımızın bu içi boş sözlere artık karnı tok. Herkes her şeyin farkında. Ülkesini en çok seven görevini en iyi yapandır. Sayın Kayrıcı da Çorum halkının teveccühü ile seçildiği koltuğun hakkını versin ve Çorum’un sorunlarının çözümüne kafa yorsun. Son olarak; FETÖ ile PKK ile masaya oturanların, yıllarca onlarla iş tutanların küçük ortağı CHP değil MHP’dir. Genel seçimlerde vatanını, bayrağını, milletin bağımsızlığını savunanlarla, milletin gözüne baka baka yalan söyleyenler, kaşıkla verip seçim sonrası kepçeyle alanlar, halkımızı fakirleştirenler, ülkemizi ekonomik krize sokanlar yarışmıştır. Ve ne yazık ki yalan sözlerle, çeşitli ayak oyunlarıyla bu seçim onlar tarafından alınmıştır.”