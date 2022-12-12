Dünya Çorumlular Konfederasyonu Başkanı Metin Akkuş ve beraberindeki heyet, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ı ziyaret ederek İstanbul’da düzenlenecek Çorum Tanıtım Günlerine davet etti.

Metin Akkuş, Dünyanın Merkezi Çorum’un İstanbul Maltepe sahilinde tanıtılacağını, etkinliğin 15-18 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirileceğini bildirdi. Akkuş, “Medeniyetler şehri, dünyanın kültür merkezi Çorum, tarihi, gastronomisi ve tüm değerleri ile birlikte İstanbul Maltepe’de tanıtılacak” dedi.

Tahtasız ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Akkuş ve heyete teşekkür etti. Ziyarete ayrıca; Tunoğlu Organizasyon Sorumlusu Musa Tunoğlu, Mecitözü Dernekleri Federasyonu Başkanı Kemal Tepe, Ataşehir Kent Konseyi Üyesi Mehmet Aydoğanoğlu, önceki dönem Alaca Belediye Başkan Adayı Sedat Genç ve önceki dönem Kargı Belediye Başkan Adayı Kemal Dümenci hazır bulundu.

(Haber Merkezi)

