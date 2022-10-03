CHP Oğuzlar İlçe Başkanı Süleyman Şenol, Çorum Adliyesi’ne ifade vermek için gitti ancak dosyanın henüz buraya ulaşmadığı bildirildi. Bu nedenle Şenol’un ifadesi de alınamadı.

Konuyla ilgili adliye önünde açıklama yapan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Muzaffer Yıldırım’ın mahkeme kararıyla ilgili haberi paylaşan aralarında CHP Oğuzlar İlçe Başkanı’nın da bulunduğu 5 kişi hakkında “hakaret” iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Davanın Türk Ceza Kanunu’nun “nitelikli dolandırıcılık” maddesinden açıldığını, cezanın ise ‘görevi kötüye kullanma’ maddesinden verildiğini belirten Mehmet Tahtasız, şu açıklamayı yaptı: “AKP’nin Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım’a muhasebesini tutmuş olduğu şirket tarafından 6 yıl önce TCK’nin 158. Maddesi gereği hakkında nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla dava açılmış olup, dava sonucunda mahkeme Yıldırım’a TCK’nın 155. Maddesine göre görevi kötüye kullanma suçundan 3 ay 10 gün hapis, 4.980 TL para cezası verdiğini ve mahkeme hükmünün açıklanmasının geriye bırakılmasını hükmettiğini 27 Eylül 2022 tarihinde Çorum yerel basınından öğrendik.”

“OLAYIN TAKİPÇİSİYİZ”

Bu haberi 27 Eylül 2022 tarihinde sosyal medya hesabında paylaşan Ercan Yıldırım, Harun Çamiçi, Veli Çümlek, Bekir Kumdarı ve Oğuzlar İlçe Başkanı Süleyman Şenol’un ifade vermek üzere 29 Eylül 2022 tarihinde erişim engellemesi kararı çıkartılarak sansür uygulanmak istendiğini dile getiren CHP İl Başkanı Tahtasız, “Söz konusu kararın ardından savcılık talimatı ile ilgililerin ifadeleri alınmıştır, sadece İlçe Başkanımız Adliyede Savcı tarafından ifadesi alınmak üzere çağrıldığı için buradayız. Fakat Savcı bey dosyanın hala kayıt olmadığını soruşturma evrakının henüz ellerine ulaşmadığı üzerine basın açıklaması yapma gereği duyduk. Unutulmamalıdır ki AKP yargının üzerinden elini acilen çekmelidir. Devletin dini adalettir. Mustafa Kemal Atatürk’ün de söylediği gibi ‘Adaletle hüküm icra etmeyen bir hükümet çok fenadır. Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin devlet halinde varlığı kabul olunmaz’ Bizler bu olayın takipçisi olacağız.” ifadesini kullandı.

(Tugay GÖKTÜRK)

