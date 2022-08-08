CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Dodurga İlçesi’nin Mehmet Dede Obruk Köyü’nü ziyaret etti.

Beraberinde CHP Dodurga İlçe Başkanı Mustafa Biçer, İl Genel Meclis Üyesi Sadettin Akgül ve bazı parti yöneticileriyle birlikte Mehmet Dede Obruk Köyü’nü ziyaret eden Tahtasız, vatandaşların sorun ve talepleri hakkında bilgi aldı.

Partinin kırsal alana yönelik plan ve projeleri hakkında bilgi paylaşımında bulunan İl Başkanı Mehmet Tahtasız, bölgede yapılması gereken çalışmaları değerlendirdi.

CHP heyetine yoğun ilgi gösteren köy halkı ise sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getirme imkanı buldu. (Haber Merkezi)