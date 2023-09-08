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CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Aşdağul Beldesi’nde 1986-1987 eğitim-öğretim yılında hizmete açılan 23 yıl boyunca binlerce öğrenciye hizmet veren Şehit Doğan Mutlu Yatılı Bölge Okulu (YİBO)’nun 2009 yılında kapatıldığını belirterek, “2013 yılında dönemin AKP Çorum Milletvekili ve TBMM İdari Amiri Salim Uslu, okulun Adalet Bakanlığı’na devredildiğini ve Açık Cezaevi’ne dönüştürüleceğini söyledi. Ancak verilen bu söz de gerçek çıkmadı” dedi.

014 yıldır kaderine terk edilen Yatılı Bölge Okulu’nun bir dönem civardaki köylüler tarafından ahır olarak kullanılırken, hırsızların da uğrak yeri olduğunu kaydeden Tahtasız, okulun kapıları, pencereleri, kalorifer petekleri, elektrik kabloları ve işe yarar tüm eşyalarının hırsızlar tarafından çalındığını dile getirdi.

“KAPATILDI VE KORUNAMADI”

Okulun son durumunu paylaşan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Bu okul yıllarca hizmet verdi. 2009 yılının sonunda da kapatıldı. Okul kapatıldıktan sonra atıl vaziyette yıllardır duruyor. Bu içler acısı durumu 2020 yılından itibaren kamuoyunun gündemine taşıdık. Dönemin milletvekilleri TBMM’de yaptıkları konuşmalarda ve yerel seçimlerde bir söz verdiler. Bu ve diğer kapanan Yatılı Bölge Okulları’nın hepsi Açık Ceza ve İnfaz Kurumu olacak denildi. Dönemin AKP Milletvekili ve TBMM İdari Amiri Salim Uslu 11 Nisan 2013 tarihinde bu haberi Çorumlular’a müjdeledi. Burası 30 dönümlük bir alan. Ve burası Açık Ceza ve İnfaz Kurumu olacaktı. Okulun tahsisi de Adalet Bakanlığına yapılmıştı. Aşdağul’daki Yatılı Bölge Okulumuzun Atatürk büstü dahi çalınmış. Bütün kapı ve pencereleri kırılmış. İçerideki kalorifer petekleri talan edilmiş ve kullanılmaz hale gelmiş. Hırsızlar buradaki bütün kalorifer peteklerini aldığı gibi elektrik kablolarını, demir kapıları yani işe yarar ne varsa hepsini söküp götürmüşler. AKP iktidarına sesleniyorum: Okulları kapattığınız yetmezmiş gibi kapatılan okulları da koruyamadınız” diye konuştu.



“AHIR OLARAK DA KULLANILDI”

2020 yılında İl Başkanı olarak okula geldiğinde ahır olarak kullanıldığını gördüğünü ifade eden Tahtasız, şunları söyledi:

“2020 yılında geldiğimizde okulda daha çok eşya vardı. Sadece bir vatandaş koyun besliyordu. Yani burası ahır yapılmıştı. Ama şimdi hiçbir şey kalmamış. Talan edilmiş vaziyette. Ülkenin kaynaklarını heba ediyorsunuz. 2020 yılında bu okulun Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu olmasını önermiştik. Bu okulda tarım ve hayvancılıkla alakalı bölümler olabilirdi. Okulu Adalet Bakanlığına tahsis ettik denildi, yalan çıktı. Çünkü o dönemin Milli Eğitim Müdürü’yle görüştüm. Kendisi bana Aşdağul YİBO’nun Adalet Bakanlığına tahsis edilmediğini ve Açık Cezaevi projesi bulunmadığını söyledi. O halde dönemin AK Parti Milletvekilleri yalan konuşmuştur. Yazıktır, günahtır. Halkın alın teriyle verdiği vergilerden toplananlarla oluşan bütçenin bu şekilde yok olup gitmesine izin vermeyin. Burası harap-bitap bir şekilde. Şu anki iktidar milletvekillerine sesleniyorum: Gelin buranın içler acısı halini görün.”