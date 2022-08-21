Ankara’da parti üst düzey yöneticilerine yönelik ziyaretler düzenleyen Tahtasız, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve yardımcıları ile Çorum'da milletvekillerinin katılımı ile yapılacak olan saha çalışmasını değerlendirdi.

Tahtasız’ın verdiği bilgiye göre; TBMM’nin açılarak yeniden çalışmalarına başlamasının ardından 19 milletvekilinden oluşan bir heyetle Çorum merkez ve ilçeleri ziyaret ederek, geniş kapsamlı saha çalışması yapılacak. CHP heyeti, Çorum halkını ve sivil toplum kuruluşlarını dinleyerek, sorunları yerinde tespit edecek ve iktidara geldiklerinde çözüm üretmek amaçlı dosya oluşturulacak.

İl Başkanı Mehmet Tahtasız, yakın ve sıcak ilgisi nedeniyle Oğuz Kaan Salıcı’ya teşekkür etti. (Haber Merkezi)

