Kurban Bayramı’nın birlik, beraberlik içersinde geçmesi temennisinde bulunan CHP Çorum Milletvekili Tahtasız, bayramın her türlü dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu, dostluk ve hoşgörü duygularının güçlendiği bir havada geçirilmesini de diledi.

“Paylaşma ve yardımlaşma ruhunun ortaya konulduğu Kurban Bayramı’nı en iyi şekilde değerlendirerek, yardıma muhtaç ve yalnız yaşayan vatandaşlarımızın yanında olmak, inancımızın ve kültürümüzün bir gereğidir. Bu kültürü ve inancı yaşatmalı, ‘komşusu açken tok yatan bizden değildir’ anlayışı ile kesilen kurbanları, kurban kesemeyen, pahalılık nedeniyle evine et girmeyen vatandaşlarımızla paylaşmalıyız” diye konuşan Milletvekili Tahtasız mesajını şöyle sürdürdü: “Sevgi ve merhamete muhtaç yetim, garip ve kimsesizlerin sevinci olmalı, hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için daha çok çalışmalı, milletimize has dayanışma ve yardımlaşma duygumuzu yalnızca özel günlerde değil gündelik hayatımızda da yaşatmalıyız. Bayramın birlik beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılması, ülkemize huzur ve refah getirmesi dileğiyle bütün Çorumlu hemşerilerimizin bayramını en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”